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إستقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار الكويتى وارتفاع اليورو

التاريخ : 03-01-2018 - 08:51:00 صباحاً
الكويت3-1-2018م( كونا ) - إستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 301ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 363ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 409ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 309ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة استمر انخفاض سعر صرف الدولار الى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط تداولات هادئة أمس بسبب حذر المستثمرين في أول يوم تداول من عام 2018.
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