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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع28 سنتا ليبلغ 63.78 دولار للبرميل

التاريخ : 03-01-2018 - 08:55:00 صباحاً
الكويت3-1-2018 م( كونا ) - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 28 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 78ر63 دولار أمريكي مقابل 50ر63 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع عودة عمل خطي أنابيب كبيرين في ليبيا والمملكة المتحدة وارتفاع الإنتاج الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من أربعة عقود.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج 30 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 57ر66 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات ليصل إلى مستوى 37ر60 دولار.
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