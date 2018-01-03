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الحكومة اليمنية تعلن أول موازنة لها

التاريخ : 03-01-2018 - 09:03:00 صباحاً
عدن 3-1-2018 م ( واس) - أعلنت الحكومة اليمنية، إعدادها ميزانية لهذا العام 2018م هي الأولى لها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في العام 2014م.
وقال رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، خلال اجتماع في عدن مع اللجنة العليا في بلاده لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، إن موازنة العام الجديد ستكون أفضل من موازنة العام 2014م رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد أهمية إستيعاب الموازنة العامة لهذا العام كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري وضمان إستمرار صرفها بانتظام وتجاوز العقبات التي حدثت في العام المالي الماضي.
واستعرض نائب وزير المالية اليمني، منصور البطاني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية مشروع الموازنة الجديدة والجهود التي بذلتها الوزارة لإعدادها , مشيرا إلى أن الموازنة سيتم الاعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة .
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