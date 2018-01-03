الخرطوم 3-1-2018م (سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأربعاء على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0623 0.0626 0.0625
الجنيه الاسترليني9.5184 9.5660 9.5422
الفرنك السويسري7.2005 7.2365 7.2185
الدولار الكندي 5.5921 5.6201 5.6061
كرونة السويدية0.8562 0.8605 0.8583
الكرونة النرويجية0.8607 0.8650 0.8629
الكرون الدنماركي1.1332 1.1389 1.1360
الدينار الكويتي 23.0801 23.1955 23.1378
الريال السعودي 1.8661 1.8754 1.8708
الدرهم الاماراتي1.9053 1.9148 1.9101
ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269
الدينار البحريني18.5571 18.6499 18.6035
ريال عماني 18.2047 18.2957 18.2502
الوحدة النقدية لدول
الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي
(مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.4354 8.4776 8.4565