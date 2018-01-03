الخرطوم 3-1-2018م (سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأربعاء على النحو التالى :-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 6.9979 7.0329 7.0154

الين الياباني 0.0623 0.0626 0.0625

الجنيه الاسترليني9.5184 9.5660 9.5422

الفرنك السويسري7.2005 7.2365 7.2185

الدولار الكندي 5.5921 5.6201 5.6061

كرونة السويدية0.8562 0.8605 0.8583

الكرونة النرويجية0.8607 0.8650 0.8629

الكرون الدنماركي1.1332 1.1389 1.1360

الدينار الكويتي 23.0801 23.1955 23.1378

الريال السعودي 1.8661 1.8754 1.8708

الدرهم الاماراتي1.9053 1.9148 1.9101

ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269

الدينار البحريني18.5571 18.6499 18.6035

ريال عماني 18.2047 18.2957 18.2502

الوحدة النقدية لدول

الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395

الدولار الحسابي

(مصر) 0.5054 0.5116 0.5085

اليورو 8.4354 8.4776 8.4565