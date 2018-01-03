نائب المراجع القومي يتسلم الحسابات الختامية لثلاث ولايات الحسابات الختامية لولايات نهر النيل وشرق دارفور وجنوب كردفان

الخرطوم 3-1-2017م (سونا)- تسلم الأستاذ صلاح الدين محمد عثمان نائب المراجع القومي لجمهورية السودان صباح اليوم بمكتبه الحسابات الختامية لولايات نهر النيل وشرق دارفور وجنوب كردفان.

وأشار نائب المراجع القومي الى المجهودات المقدرة التي يبذلها الديوان في رفع كفاءة المراجعين وتطبيق دليل المراجعة العالمية في أنشطة المراجعة المختلفة مشيراً الي توسع المراجعة في مجالات البيئة والأداء والنظم ، منوهاً إلي فوز الديوان بجائزه أفروساي لأفضل ديوان في أفريقيا في تطبيق منهجية مراجعة الأداء.

وقال إن تسابق الولايات في تسليم تقاريرها للديوان للمراجعة يؤكد إندياح ثقافة المراجعة والشفافية والمساءلة في الولايات والسعي نحو الإصلاح والضبط المالي من أجل تحقيق الحوكمة المالية الراشده.

وأكد د. عثمان أحمد يعقوب وزير مالية نهر النيل على حرص وزارته في قفل الحسابات شهرا بشهر وأن الولاية في إطار سعيها للإصلاح المالي والتجديد تم ترفيع إدارة المراجعة الداخلية إلي ديوان المراجعة الداخلية كجهاز مسنود بقانون ، مجدداً حرص ولايته في تطوير وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب والتأهيل .

إلي ذلك قال وزير المالية والقوي العاملة بولاية شرق دارفور د. مصطفي أحمد ابراهيم إنهم يسعون إلي تنفيذ توصيات المراجعة المختلفة أملاً في الوصول إلي خيار صفر مخالفات مالية وإدارية .