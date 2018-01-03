والي النيل الأزرق يرحب بوزير المعادن والمشاركين فى مؤتمر المكاتب الاقليمية الرابع للبحوث الجيولوجية

الدمازين 3-1-2018م ( سونا) - رحب الاستاذ حسين يس حمد والي النيل الازرق وأعضاء حكومته بوزير المعادن دكتور هاشم علي سالم والوفد المرافق له كما رحب بالولايات المشاركة في مؤتمر المكاتب الاقليمية الرابع الذي تنظمه الهيئة العامة للابحاث الجيولجية بوزارة المعادن في الفترة من3-4 يناير 2018م بالمدينة السكنية بمحلية الروصيرص حيث إكتمل وصول الولايات وممثلي شركات التعدين .

ويبحث المؤتمر جملة من الموضوعات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وإحكام تنفيذ السياسات التعدينية .

كما تستضيف ولاية النيل الأزرق ضمن فعاليات مؤتمر المكاتب الإقليمية للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الرابع إنعقاد الملتقي الإستثماري الأول للثروة المعدنية بمشاركة لفيف من شركات وأعمال التعدين بالولايات والإدارات التخصصية بوزارة المعادن والخبراء والمختصين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.

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