أكثر من 330 ألف فدان جملة المساحات المزروعة بمحاصيل العروة الشتوية بالشمالية



دنقلا 3-1-2018م (سونا) - أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والري بالولاية الشمالية إن جملة المساحات المزروعة بمحاصيل العروة الشتوية لهذا العام بالولاية الشمالية بلغت 337 ألف و89 فدان .

وأعلن بذلك المهندس سيد العربي محمد عبدون مدير الادارة العامة للخدمات الزراعية بوزارة الزراعة بالشمالية فى تصريح لـ (سونا) مبينا أنه تمت زراعة 83 ألف و741 فدان بمحصول القمح من جملة المساحة المستهدفة في الموسم الشتوي الحالي والمقدرة ب100 ألف فدان بجانب زراعة الفول المصرى فى مساحة 57 ألف 583 فدان و46 ألف و877 فدان بالأعلاف مبينا بأن الخضروات تمت زراعتها فى مساحة 4 ألاف و366 فدان فيما تمت زراعة مساحات مقدرة من التوابل .

وأكد العربى على أن هذه المساحات التي زرعت في هذا الموسم تعتبر الأكبر منذ أعوام معللا ذلك للتحضيرات والاستعدادات المبكرة للموسم الشتوي ودخول الكهرباء لعدد من المشاريع الزراعية الكبيرة والتروس العليا فضلا عن دخول عدد كبير من المستثمرين الوطنيين للاستثمار في المجال الزراعي بالولاية مشيرا الي أن جميع المحاصيل المزروعة تنمو بصورة طيبة وتبشر بتحقيق انتاجية عالية.

وقال العربي إن جميع مدخلات الانتاج متوفرة مشيرا الي أن وفدا من الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة الاتحادية برئاسة المهندس الزراعي بشري حبيب الله يزور الولاية بهدف الوقوف علي مستوي إنبات محاصيل العروة الشتوية خاصة محصول القمح حيث قام الوفد بزيارات لعدد من المشاريع الزراعية إطمأن خلالها علي تجربة الحقول الايضاحية كما شهد الوفد الدورة التدريبية الخاصة بالعاملين في مجال الارشاد ونقل التقانة بالولاية الشمالية.

س ص/ع و