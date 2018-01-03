إحتفال بذكرى الإستقلال بشمال دارفور يحي رواد الحركة الوطنية وصناع الإستقلال

الفاشر 3-1-2017م(سونا) - حيا وزير التخطيط العمرانى والمرافق العامة بولاية شمال دارفور اللواء

م . المهندس محمد كمال الدين السيد أبوشوك الرعيل الأول من صناع الإستقلال ورواد الحركة الوطنية مثمنا دورهم الوطنى والكبير فى تحقيق الإستقلال .

وأشاد أبوشوك خلال مخاطبته اليوم إحتفال اللجنة الشعبية لحى الوكالة بالفاشر بالذكرى الـ (62) لإستقلال السودان بحضور ممثلى الأحزاب السياسية والمجلس التشريعى بالولاية وجمع غفير من مواطنى الحى، بإسهامات مواطنى الحى فى تحقيق الإستقلال معلناً عن تبرعه بمبلغ (10) آلاف جنيه دعماً للجنة الشعبية .

من جهته أشار ممثل معتمد محلية الفاشر أحمد إدريس الى التضحيات التى قدمها أبناء الشعب السودانى بصفة عامة ودارفور على وجه الخصوص فى سبيل نيل الاستقلال وطرد المستعمر البغيض من الوطن.

وقال إن المستعمر قد خرج بجسده الا أنه خلف آثاراً سالبة لازالت البلاد تعانى منها داعياً الى ضرورة ترسيخ قيم الوطنية فى نفوس الأجيال.

فى ذات السياق دعا رئيس اللجنة الشعبية لحى الوكالة معتصم محمد أبكر الى ضرورة التوجه نحو الانتاج والانتاجية وأستغلال كافة الموارد لتقوية الإقتصاد لتحقيق الإستقلال الحقيقى مستعرضاً الجهود التى بذلتها اللجنة الشعبية من أجل تقديم الخدمات لمواطنى الحى.

وتخلل الاحتفال الأناشيد الوطنية التى جسدت معانى الإستقلال ، كما تم تكريم الذين قاموا برفع العلم من أبناء مدينة الفاشر بجانب تكريم حكومة ولاية شمال دارفور والمجلس التشريعى وشمل التكريم المتفوقين من أبناء الحى فى مرحلتى الأساس والثانوى والجامعة.

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