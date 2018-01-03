وزير الزراعة بالجزيرة يقف على تقدم عمليات الصادر البستاني بمشروع المهندسين الزراعيين

مدني 3-1-2018م(سونا) - وقف دكتور سيف الدين عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بالمهندس مهدي أحمد محمد سعيد المدير العام لمشروع المهندسين الزراعيين والري بمحلية ام القرى، علي التقدم المحرز في عمليات الصادر البستاني بالمشروع والتدابير الجارية لإحكام التعاون والتنسيق المشترك لتطوير الأداء وتسخير كافة الإمكانيات .

وأطلع السيد الوزير على السبل الكفيلة للترويج وحشد القطاعات ذات الصلة وتسليط الضوء علي مجهودات المهندسين الزراعيين وتجربة الصادرات البستانية كداعم محوري وهام للاقتصاد القومي .

على صعيد آخر ترأس الوزير الإجتماع الدوري للجنة الإشرافية لمشروع المليون شجرة مثمرة وذلك بحضور مدير عام الوزارة د. توحيدة بابكر .

وأستعرض الاجتماع تقرير سير الأداء بالمشروع وتوزيع وغرس الشتول في المحليات والمواقع المستهدفة من المدارس والمرافق العامة ودور العبادة بالتركيز علي المساجد والزوايا كما وقف الإجتماع على الصعوبات والمشاكل التي تعترض الأداء وشدد الإجتماع على أهمية تحريك كافة القطاعات الإسنادية وقياس الإنعكاسات على نتائج نشاط المشروع وسط المجتمع .

وأمن الاجتماع علي عدد من الموجهات الهادفة لتحقيق مزيد من الفاعلية للمشروع الاستراتيجي والمهم إقتصادياً وإجتماعياً لإنسان ومجتمع الولاية .

س ص/ع و