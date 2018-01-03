بتروناس تقدم منحا للمتفوقين بهندسة وتكنولوجيا النفط

الخرطوم 3-1-2018م (سونا) - خاطب البروفيسور ماهر صالح سليمان نائب مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا إحتفال كلية هندسة وتكنولوجيا النفط وشركة بتروناس العالمية بتقديم منح للطلاب المتفوقين قائلاً إن الإستثمار الحقيقي هو في التعليم لأن التعليم هو أساس تقدم الشعوب وتطورها،

وأضاف سيادته أن طلاب جامعة السودان دائماً متفوقون ويشار إليهم بالبنان ونسعى إلى أن يكونوا دائماً في المقدمة لرفعة البلاد.

وأكد الدكتور عبد الله عيسى ممثل وزارة النفط والغاز أن الطلاب هم قادة المستقبل والإستثمار فيهم يعد عملا إستراتيجيا يحتاج إلى جهد ومال، مضيفاً أن هذه المنح تعتبر دافعاً لهم لمزيد من التقدم والأزدهار.

في ذات السياق تحدث الدكتور أذهان علي مدير شركة بتروناس بالسودان ذاكراً أن برنامج منح بتروناس لطلاب الجامعات يعتبر أحد أهداف الشركة التي تسعى للمساهمة في تنمية المجتمعات بالدول التي تتواجد بها، وتم إختيار المجالات التي لها علاقة بأنشطة النفط والغاز والهندسات المختلفة وهو نوع من التحفيز للطلاب المتفوقين والتنافس على المنحة.

من جانبها تحدثت دكتورة تقوى أحمد موسى عميد الكلية موضحة أن برنامج منح بتروناس للجامعات الداخلية بدأ في العام الماضي ويشمل ستة برامج هي هندسة وتكنولوجيا النفط،، هندسة استكشاف النفط، هندسة نقل وتكرير النفط، ، الهندسة الكيميائية ، الهندسة الكهربائية وهندسة وتكنولوجيا الصناعات ويشمل الطلاب الذين يفوق معدلهم التراكمي 3 .

ويعتبر هذا ربط بين الصناعة والدراسة الأكاديمية حيث تتكفل الشركة بدفع الرسوم الدراسية لمدة عام.

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