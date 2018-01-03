تشريعى البحر الأحمر يحيل مشروعات قوانين للجنة المختصة

بورتسودان 3-1-2018م (سونا)- أحال المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر في جلسته اليوم في دورة إنعقاده السادسة برئاسة الاستاذ عمر أوشيك رئيس المجلس مشروع قانون مركز البحر الأحمر الهندسي الاستشاري لسنة 2017 م ومشروع قانون المراجعة الداخلية لأجهزة حكومة الولاية لسنة 2017م ، للجنة التشريع والعدل بالمجلس لإعداد التقارير اللازمة حول هذه القوانين وتقديمها للمجلس في مرحلة القراءة الثالثة.

وكان المجلس قد واصل مداولاته حول هذه القوانين حيث تمت إجازتها فى مرحلة القراءة الثانية.

وأستمع المجلس الى مدير مركز البحر الأحمر الهندسي الاستشاري المهندس محمد الحسن أحمد سليمان الذي تناول أهداف واختصاصات المركز ودوره الاستشاري في إسناد جهود التنمية بالولاية .

كما أستمع الي مدير إدارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية بالولاية الأستاذ عادل أحمد الذي أوضح دور المراجعة الداخلية في تحقيق مبدأ الشفافية وتطوير الأداء المالي وتعزيز جهود برنامج الإصلاح الإقتصادي.

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