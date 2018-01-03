وزير المعادن يؤكد مضي وزارته فى توطين صناعة التعدين في البلاد

الروصيرص 3-1-2018م (موفد سونا) - أكد بروفيسور هاشم علي سالم وزير المعادن مضي وزارته في توطين صناعة التعدين بالبلاد قاطعا بوقف تصديرها في شكل خام .

وقال لدى مخاطبته مؤتمر المكاتب الاقليمية للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية والملتقى الاستثماري الأول للثروة المعدنية بالروصيرص اليوم إن وزارته قد أنتجت خلال العام المنصرم مايزيد علي الـ 100طن من الذهب بما يعادل نحو 400 مليون دولار وهو ما يعادل صادرات البلاد من النفط قبل الانفصال كاشفا عن وجود 40 معدنا مكتشفا بالبلاد وان المستغل منها لا يتعدي 13معدنا.

ونوه الى أن ولاية النيل الازرق موعودة بالتقدم وسيحدث فيها تغيير إيجابي اذا تم إستغلال ثرواتها.

وأعلن الوزير وقف إستيراد الزئبق بحلول العام 2020م مشيرا الي وجود ثلاثة بدائل لاستخلاص الذهب بدون مواد كيميائية كما أثني الوزير علي المعدنين الأهليين لإخراجهم البلاد من الازمة الاقتصادية بانتاج أكثر من 80 طنا من الذهب مجددا إهتمام الوزارة بهم من خلال الارشاد وتقديم الخدمات بالاسواق البالغ عددها75 سوقا وإدخالهم في التأمين الصحي مبينا أن لائحة التعدين تمنع إستخدام الاطفال في التعدين.

وأشار السيد الوزير الي إتجاه الوزارة لحوسبة العمل التعديني وحل مشكلة ترحيل الذهب وإزالة معوقات الاستثمار وبناء شراكات مع الجامعات.

س ص/ع و

