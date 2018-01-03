حسين يس يؤكد التزام حكومته بتوفير الأمن لكافة الشركات العاملة بالتعدين

الدمازين في 3-1-2018م ( سونا) - أكد الاستاذ حسين يس حمد والي النيل الازرق سعادته باستضافة مؤتمر المكاتب الاقليمية الرابع وفعاليات الملتقي الاستثماري الأول للثروة المعدنية الذي تتلاقح فيه الافكار حتي نمضي جميعا قدما للامام بالتعدين بالولاية.

وأعرب يس عن شكره وتقديره لوزارة المعادن التي خصت الولاية بهذه الفعالية لمناقشة قضايا التعدين بالسودان مبينا أن ولايته من الولايات التي عرفت بالذهب وأن المعادن موجودة بها منذ عهد بعيد وأن المخاوف والحوادث التي تضرر منها بعض العاملين في التعدين في وقت سابق ليس لها وجود الآن مشيرا الي أن لجنة أمن الولاية لديها من الترتيبات والتأكيدات في هذا الشأن وأن أموال وأرواح المعدنين أمانة في أعناق القوات النظامية.

وجدد يس التزام حكومة الولاية بتوفير الأمن لكافة الشركات العاملة في مجال التعدين داعيا الي مراجعة التزامات الشركات خاصة الشركات التي توجد في بعض المواقع وليس لديها إنتاج .

وأضاف أننا معنيين برفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة ولا يتأتي ذلك الا بالإنتاج والإنتاجية والاستفادة من الخيرات الوافرة ونحن كدولة ملتزمون بتهيئة البيئة وأن لوزارة المعادن ترتيباتها وإجراءاتها التي من شأنها رفع الانتاجية.

وتطرق يس الي مسألة التمييز الايجابي حيث قال هناك لجان متخصصة ستولي الامر إهتماما أكبر فى هذا الصدد .

وفي ختام حديثه أعرب والي النيل الأزرق عن شكره وتقديره لوزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم لتكفله بإنارة مطار الدمازين.

س ص/ع و

