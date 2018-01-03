وزير التعاون الدولي يؤكد على متانة العلاقات الاستراتيجية بين السودان والمملكة العربية السعودية

الخرطوم-3-1-2018م(سونا)- امن الاستاذ أدريس سليمان وزير التعاون الدولى على متانة العلاقات الاستراتيجية التى تربط السودان والمملكة العربية السعودية .



وأشار سيادته فى تصريحات صحفية عقب لقائه بمكتبه بالوزارة اليوم سفير المملكة العربية السعودية بالسودان علي بن حسن جعفر ، أن البلدين تربطهما علاقات أزلية قديمة وإن السعودية بلد شقيق للسودان.



واكد سيادته " إن أمن السعودية من أمن السودان" .



وأشار الوزير الى العلاقات الاقتصادية التى تربط بين البلدين باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين فى حجم التبادل التجارى، الى جانب الاستثمارات الضخمة في المجالات المختلفة .



وقال إن ذلك العمل يأتى فى إطار البنية الأساسية للعلاقات وعمل اللجنة الوزارية السودانية السعودية المشتركة والتى تمثل دفعا للاستثمار فى مجال الصادرات من السودان والواردات من السعودية مشيرا الى أهمية تنشيط العمل المصرفى بين البلدين مما يسهل التجارة بينهما وزيادة حجم التبادل التجارى.



من جانبة قال السفير إن اللقاء يأتى فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها وتقويتها .



وأشار إلى الزيارة المرتقبة لوزير الدولة للإستثمار بالسودان أسامة فيصل إلى المملكة العربية السعودية للوقوف على تجارب المؤسسات الاقتصادية إلى جانب لقاءاته مع الغرف التجارية في جدة والرياض .



ووصف السفير لقاءه بالوزير بانه كان مثمرا وايجابىا و ستظهر نتائجه قريبا

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