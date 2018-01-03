محمد الحسن الميرغنى يلتقى السفير البريطانى بالخرطوم

الخرطوم 3-1-2017م( سونا) - بحث مساعد أول رئيس الجمهورية مولانا محمد الحسن الميرغني والسفير البريطاني لدي الخرطوم مايكل أرون العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.

وأوضح السفير البريطاني في تصريحات صحفية عقب لقائه البوم بالقصر الجمهوري مساعد أول رئيس الجمهورية أن اللقاء بحث سبل تقديم الدعم البريطاني للسودان لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز السلآم بالبلاد .

وأشار سيادته إلي أهمية العمل المشترك ببن السودان وبريطانيا والمجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدوليين لتقديم الدعم للسودان.

وأعرب السفير البريطاني عن تهانئ بلاده للسودان بمناسبة عبد الاستقلال والعام الميلادي الجديد.

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