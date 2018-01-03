الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:44:00 PM

أخبار محلية - سياسية

دبي يهنئ البشير بذكرى الإستقلال المجيد

التاريخ : 03-01-2018 - 01:57:00 مساءً
الخرطوم 3-1-2018م (سونا) - هنأ الرئيس التشادي إدريس دبي المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد وحلول السنة الجديدة معبرا عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا بدوام الاستقرار والتقدم .
وقال السفير عبد العزيز حسن صالح سفير السودان بانجمينا في تصريح لـ(سونا) إن الرئيس التشادي بعث ببرقية تهنئة للرئيس البشير بمناسبة إحتفالات البلاد بالذكرى الـ(62) للإستقلال المجيد والسنة الجديدة ناقلا تهانيه وتهانئ حكومة وشعب تشاد لأشقائهم في السودان .
وأضاف عبد العزيز أن الرئيس دبي أشاد في البرقية بالمستوى المتطور للعلاقات بين البلدين وحسن التنسيق والتعاون في كافة القضايا التي تصب في مصلحة شعبي البلدين وعبر عن تطلع بلاده لمزيد من التكامل بين الدولتين على مستوى العلاقات الثنائية .
ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء