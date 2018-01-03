دبي يهنئ البشير بذكرى الإستقلال المجيد

الخرطوم 3-1-2018م (سونا) - هنأ الرئيس التشادي إدريس دبي المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد وحلول السنة الجديدة معبرا عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا بدوام الاستقرار والتقدم .

وقال السفير عبد العزيز حسن صالح سفير السودان بانجمينا في تصريح لـ(سونا) إن الرئيس التشادي بعث ببرقية تهنئة للرئيس البشير بمناسبة إحتفالات البلاد بالذكرى الـ(62) للإستقلال المجيد والسنة الجديدة ناقلا تهانيه وتهانئ حكومة وشعب تشاد لأشقائهم في السودان .

وأضاف عبد العزيز أن الرئيس دبي أشاد في البرقية بالمستوى المتطور للعلاقات بين البلدين وحسن التنسيق والتعاون في كافة القضايا التي تصب في مصلحة شعبي البلدين وعبر عن تطلع بلاده لمزيد من التكامل بين الدولتين على مستوى العلاقات الثنائية .

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