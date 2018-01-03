مبارك الفاضل يدعو الي الارتقاء بالصادرات السودانية وفق الرؤية المشتركة مع القطاع الخاص

الخرطوم 3-1-2018م (سونا) - أعلن السيد مبارك الفاصل المهدي نائب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير الاستثمار ان الرؤية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمتعلقة بالارتقاء بالإنتاج تستهدف الوصول بالصادرات الزراعية والحيوانية الي عشرة مليارات دولار بنهاية الخطة المقررة بثلاثة سنوات في 2020 م.

جاء ذلك خلال حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء مبينا أن حصيلة الصادرات من تلك السلع في عام 2016 م بلغت واحد مليار و800 دولار بينما إرتفعت فى العام 2017 م لتبلغ ملياري ونصف المليار دولار مطالبا بزيادة الانتاح رأسيا بإدخال التقانة والتصدير الصناعي للإستفادة من القيمة المضافة مشيرا الي الفوضي في الأسواق بتحرير الأسعار بصورة غير منطقية مؤكدا على أن الدولة تركز علي توجيه الاستثمار للشراكة مع القطاع الخاص المحلي مشيرا الى أولويات الاستثمار في المرحلة الحالية منوها الى ضرورة رفع الانتاج بإدخال التقانات .

وأكد السيد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المشترك مع القطاع الخاص الذي أدرج في موازنة عام 2018 حيث شكلت له لجنة عليا برئاسة رئيس القطاع الاقتصادي مبينا أن القطاع الاقتصادي تحفظ عن تصدير سلعة البرسيم بغرض إستخدامها في أعلاف الحيوانات لتصدير اللحوم ذات القيمة المضافة داعيا الي إستغلال كل موارد السودان بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن البلاد.

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