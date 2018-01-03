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أخبار محلية - اقتصادية

وزير المالية بالنيل الأزرق: ملتقى الاستثمار الأول يفتح آفاقاً أرحب للتعدين بالولاية

التاريخ : 03-01-2018 - 02:40:00 مساءً

الدمازين في 3-1- 2018م ( سونا) - قال العميد شرطة د. آدم محمد الأمين وزير المالية والاقتصاد رئيس مجلس التعدين أن الملتقى الاستثماري الأول للتعدين يفتح آفاقا أرحب للتعدي، مشيرا إلى أن وزارته في العام السابق حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال معبرا عن سعادته بزيارة كل اطياف البعد الاقتصادي التعديني للولاية لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه تعهد معتمد محلية الروصيرص يوسف الطيب الجبار بتقديم العون والإسناد للشركات العاملة في مجال التعدين مستبشرا بالعام الجديد الذي ينطلق فيه الملتقى، معبرا عن أمله بأن تكون مخرجات الملتقى تعود بالخير والنفع للجميع.
وأشار يوسف إلى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الولاية وتسخير إمكانياتها للنهوض بالتعدين الذي يعد الثاني بعد الزراعة في دعم الاقتصاد المحلي والقومي.
وفى ذات المنحى أشاد الأستاذ محمد آدم عثمان مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالمجهودات المقدرة للقوات المسلحة في تأمين مواقع التعدين المختلفة، كاشفا عن دخول عدد من الشركات في مجال التعدين بالولاية مع بشريات افتتاح أول سوق للذهب بمنطقة خور مقنزا بمحلية باو مشيرا إلى منجم باو آخر منجم تم تدشينه في الحدود مع الجارة إثيوبيا موضحا وجود حوالي 6 آلاف معدِّن يعملون بمواقع التعدين المختلفة وطالب الشركات بالجدية في العمل أو التنازل عن مواقعها.
وثمن مدير الشركة اهتمام مجلس وزراء حكومة الولاية وإسناده المتواصل من أجل الارتقاء بأعمال التعدين.
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