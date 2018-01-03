ضبط حلويات غير مطابقة للمواصفات بالنيل الأزرق





الدمازين في 3 -1-2018م ( سونا) - تمكنت فرق التفتيش التابعة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأزرق ومن خلال حملات التفتيش الدوري على الأسواق بمحلية الدمازين بالتعاون مع الجهات ذات الصلة (مباحث حماية المستهلك، الأمن الاقتصادي، النيابة) تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الحلويات والخبائز غير المطابقة للمواصفات (إعادة تعبئة ومن غير بطاقة بيان) .

وأكد الأستاذ يوسف عوج الدرب مدير الفرع المكلف في تصريح لـ (سونا) على مواصلة الحملات لضبط التفلتات داخل الأسواق من أجل حماية المستهلك كما ناشد يوسف المواطنين بأهمية التمسك بحقوقهم والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات ومن وجود البطاقة التعريفية بكل سلعة قبل شرائها .

س ص / ف ع