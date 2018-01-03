بكري يؤمن على الدور الكبير الذي يضطلع به الشباب

الخرطوم 3-1-2018م ( سونا) - أمن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح على الدور الكبير الذي يضطلع به الشباب في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والحوار الشبابي الشبابي.

وتعهد النائب الأول برعاية الدولة لكافة خطط وبرامج الإتحاد المقدمة لشباب السودان.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني محمود أحمد محمد بحضور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المدير العام للموسسة الشبابية للإنتاج الإعلامي.

ووجه النائب الأول الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالانتشار وسط الشباب وترقية مضامين المشروعات وتبصيرهم بمخاطر المخدرات وغيرها من الظواهر السالبة وسط المجتمع.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريحات صحافية أنه أطلع النائب الأول على الخطة الإستراتيجية للاتحاد في دورته الجديدة وعلى رأسها استقرار الشباب وتعزيز مساهمتهم في الشأن الاقتصادي خاصة في المجالات الزراعية والحيوانية والصناعات الصغيرة وإحصان الشباب فضلا عن الجائزة السنوية للعمل التقني التي يرعاها النائب الأول.

وأبان أن اللقاء بحث سبل تفعيل دور الشباب في إسناد حملة جمع السلاح لتعزيز الاستقرار بالبلاد ودعم قضايا الإنتاج عبر التدريب والتجويد والتمويل والتسويق.