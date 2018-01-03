نائب رئيس الجمهورية يؤكد رعاية الدولة للمشروع الثقافي الوطني

الخرطوم 3-1-2018م ( سونا) - أكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن رعاية الدولة للمشروع الثقافي الوطني وإعطائه المساحة الواسعة حتى تسهم الثقافة في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم مشروعات زيادة الإنتاج.

واطلع لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزير الثقافة الطيب حسن بدوي بحضور د. محمد يوسف رئيس لجنة تحديد معايير الشخصيات القومية التي ترعاها رئاسة الجمهورية، وموفق عبد الرحمن الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، اطلع على تقرير أعمال اللجنة الثقافية في إطار فعاليات الذكرى الثانية والستين لاستقلال البلاد وتقارير أخرى حول مئوية السلطان علي دينار والحراك الذي شهده المشروع القومي لتعزيز ثقافة السلام خلال العام 2017 بجانب الترتيبات الجارية لتوفير التمويل لمشروع كادوقلي عاصمة التراث السوداني.

وقال وزير الثقافة إن نائب الرئيس تعرف خلال اللقاء على المقترحات التي قدمت للشخصية القومية للعام .2018.

مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية إبراز الشخصيات الوطنية وتوسيع شبكة المكرمين على مستوى الولايات.

وأضاف أن سيادته أكد على ضرورة أن ينطلق مهرجان الثقافة القومي في كل ولايات البلاد ويتنزل على كل المحليات، مبينا أهمية جعل ثقافة السلام واقعا لنبذ الجهويات والعنصريات الضيقة.

