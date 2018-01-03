بدء مؤتمر المكاتب الإقليمية الجيلوجية الرابع والملتقى الاستثماري الأول بالنيل الأزرق

الروصيرص 3-1-2018(سونا) - انطلق اليوم بمدينة الروصيرص مؤتمر المكاتب الإقليمية الجيلوجية الرابع والملتقى الاستثماري الأول للثروة المعدنية بمشاركة 13مكتبا ولائيا يمثلون الولايات المختلفة وبحضور بروفسور هاشم علي سالم وزير المعادن ووالي النيل الأزرق وعدد من المسئولين بالمركز والولايات. وأكد د. محمد أبو فاطمة عبد الله المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية أن الولاية تمتاز بوجود خامات جيدة ومتنوعة فضلا عن الموقع الممتاز والطرق التي تربطها بالمركز، ولفت إلى أن المؤتمر يهدف لمزيد من التنسيق بين المركز والولايات حيث تتناول الأوراق إمكانيات السودان المعدنية بالتركيز على الولاية التي يوجد بها بجانب الذهب والكروم سبائك الصلب والزنك والرخام. وكشف عن تخصيص الهيئة مربعات جديدة في الولاية 10للذهب و2 للكروم، مناشدا الشركات بزيادة الإنتاج وخلق تجمعات اقتصادية.

واعتبر أبو فاطمة الخامات المعدنية المحرك الأساسي للصناعات التحويلية التي تشكل أساس التنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها.

إلى ذلك دعا د. عمر آدم رحمة رئيس شعبة التعدين بالمجلس الوطني إلى عدم تصدير الذهب والاحتفاظ به كاحتياطي لضمان تمويل المشروعات وضرورة تغيير المعادلة برفع نسبة إنتاج الشركات مقابل التعدين التقليدي.