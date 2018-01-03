وزير الثروة الحيوانية: 2018 عام الثروة الحيوانية

الخرطوم-3-1-2018(سونا) - اكد وزير الثروة الحيوانية الأستاذ بشارة جمعة أرور أن 2018م عام الثروة الحيوانية في إطار إحكام التنسيق وتبادل الآراء والأفكار بين المركز والولايات لزيادة الإنتاج.



ودعا وزير الثروة الحيوانية خلال زيارته لولاية شمال كردفان في الاجتماع المشترك بين حكومة الولاية برئاسة الوالي مولانا أحمد محمد هارون إلى تضافر الجهود مع كل الشركاء لإحداث نهضة في قطاع الثروة الحيوانية لمقابلة زيادة الطلب على اللحوم السودانية التي تعتمد في غذائها على المراعي الطبيعة ولخلوها من الأمراض.



و اشار سيادته إلى أن الثروة الحيوانية الكبيرة التي تذخز بها البلاد بكل أنواعها ستسهم في توفير الأمن الغذائي.



من جهته كشف والي ولاية شمال كردفان مولانا أحمد محمد هارون عن مشروعات يخطط لإنفاذها خاصة بالفترة المقبلة وإن ولايته تشهد النفرة التانية من النهضة لإنشاء مركز عام متكامل للصادر.



وقال إن ولاية شمال كردفان تمثل البوابة الرئيسة لصادر اللحوم وإنها تعادل 22.4% من اجمالي نسبة الثروة الحيوانية في البلاد.



وأكد أن برنامج الولاية في الفترة المقبلة للتنمية المستدامة، لا يتأتى إلا بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن طريق الإنقاذ الغربي الجديد سيسهم في صادرات الولايات الأخرى، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.