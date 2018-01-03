ولاية الجزيرة تكمل استعداداتها لزيارة نائب رئيس الجمهورية للولاية غداً الخميس



مدني في 3-1-2018م(سونا) -أكملت ولاية الجزيرة كافة ترتيبها لزيارة الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية للولاية والتي ستبدأ غد الخميس وتستمر لثلاثة أيام (4 _ 6 يناير) الجاري.

وأعلنت الأستاذة إنعام حسن عبد الحفيظ وزير الثقافه والإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الجزيرة في تصريح لسونا أن برنامج زيارة نائب رئيس الجمهورية يشتمل في يومه الأول على افتتاح معرض التراث المقام ضمن فعاليات مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث وتفقد الطرق الداخلية والانترلوك والكيرفستون والإضاءة والإشارات المرورية داخل مدينة ود مدني.

كما يشمل البرنامج في يومه الثاني افتتاح زمرة من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والشئون الاجتماعية إضافة لترؤس اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح ويختتم نائب رئيس الجمهورية زيارته لولاية الجزيرة بتفقد عدد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية بمحلية مدني. ووصفت الوزيرة الزيارة بأنها تأتي تعزيزاً لاهتمام رئاسة الجمهورية بالنهضة والتطور الكبير الذي تشهده ولاية الجزيرة وداعماً لبرامج وخطط حكومة الأمل والتحدي بالولاية الرامية لتلبية طموحات وتطلعات إنسان الجزيرة واستكاملاً للبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.