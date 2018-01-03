وزير الصناعة والاستثمار بالخرطوم: الصناعة داعم إستراتيجي لرفع الاقتصاد الوطني

الخرطوم3-1-2018م(سونا) - أكد الباشمهندس عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار ولاية الخرطوم أن الصناعة داعم استراتيحي لرفع الاقتصاد الوطني إلى مستويات أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج بالرغم من أن التحديات التي تواجه الصناعة حاليا قد استطاعت تحقيق قفزات كبيرة في مجال تطوير الصناعة بالدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لمدينة السبلوقة الصناعية بالكيلو 3على طريق شريان الشمال برفقة الأستاذ عبد اللطيف عبد الله فضيلي معتمد محلية أمبدة وإدارات الوزارة والخبراء بزيارة ميدانية لعدد من المصانع للوقوف على احتياجات الصناعة والعمل على زيادة عدد المصانع بهدف توسيع المنطقة الصناعية وتحسين الخدمات والبنيات الأساسية، مشيرا لأن الصناعة حققت عددا من الأهداف الرئيسية في خدمة الاقتصاد القومي بتخفيض الواردات وفتحت أبواب جديدة للصادر وأثره في توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل كبيرة للمواطنين والمنطقة.

وأوضح أن الصناعة هي العامل المباشر لخدمة سلسلة من القيم لتوفير العيش الكريم والمسئولية الاجتماعية بتقديم خدمات للمنطقة، مدارس وآبار مياه ونقاط للشرطة لتوفير الأمن للمواطن.

من جهته امتدح الأستاذ عبد اللطيف عبد الله فضيلي معتمد محلية أمبدة جهود أصحاب المصانع في المسئولية المجتمعية بتقديم الخدمات للمناطق المحيطة بالمنطقة الصناعية من مدارس وتوصيل شبكات الكهرباء والمياه والمساجد وبناء قسم للدفاع المدني، مؤكدا على اهتمام المحلية بالعمل على تطوير المدينة الصناعية بإكمال مشروعات البنى التحتية في الطرق والمياه والكهرباء وتشييد قسم للشرطة لتوفير الأمن للمنطقة كما أشاد بجهود المصانع في تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل لمواطن المحلية والمنطقة، مبينا أن المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار على زيادة الرقعة المساحية للمدينة بأكثر من (2000) فدان لتكون المنطقة مدينة صناعية نموذجية على مستوى ولاية الخرطوم.