توجيه برفع المساحة المموله من البنك الزراعى الي عشرة ملايين فدان



الخرطوم 3-1-2018م(سونا) - وجه مجلس الوزراء البنك الزراعى برفع المساحة المموله من البنك الي عشرة ملايين فدان بدلا عن المساحات المموله حاليا والتي تترواح مابين ( 2-3 ) مليون فدان اعلن ذلك المدير العام للبنك الزراعي الاستاذ صلاح الدين حسن أحمد ،مؤكدا اهمية رفع رأسمال البنك المصرح به والبالغ خمسة مليارات جنيه.

وقال في المؤتمر الصحفي اليوم الذى عقد برعاية رئيس القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء إن البنك يعمل حاليا بحوالي 853 مليون جنيه مبينا ان البنك مول الموسم الشتوي الحالي حتي الآن بمبلغ 600 مليون جنيه ، منوها الى أن مساحة القمح التي مولت من قبل البنك في هذا الموسم بلغت 443 الف فدان مؤكدا ان البنك الزراعى يسعى لزيادة المساحه المستهدفه الى 800 الف فدان .

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