وزير الاستثمار :الدولة تمول الجازولين بمبلغ مليار دولار

الخرطوم 3-1-2018م( سونا)- قال الاستاذ مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير الاستثمار إن الدولة تمول الحازولين بمبلغ مليار دولار، متوقعا نزول الدولار عقب وقف مضاربات في سوق الدولار .

واشار خلال حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء الى ضرورة تعديل السلوك الاستهلاكي بالبلاد خاصة في سلعة اللبن المجفف الذي يستورد بمبلغ 200 مليون دولار لافتا الانتباه الى ان قطاع السكر من القطاعات الكبيرة التي تحتاج لتمويل مرتفع يصعب تنفيذه من قبل القطاع الخاص المحلي، مؤكدا ان زيادة الانتاح يحقق توازنا في الميزان التجاري.

