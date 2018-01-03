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أخبار محلية - سياسية

حسبو يلتقي برئيس هيئة مهرجان جبل البركل للسياحة والثقافة

التاريخ : 03-01-2018 - 04:47:00 مساءً
الخرطوم 3-1-2018م( سونا) -التقى نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم بـ د. عبد الرحمن الخضر رئيس هيئة مهرجان جبل البركل للسياحة والثقافة .
وأوضح الخضر في تصريحات صحفية أن اللقاء يأتي في اطار سعي الهيئة لإعداد التقرير النهائي حول مهرجان جبل البركل في نسخته الرابعة لتقديمه لمجلس ادارة الهيئة .
وقال إن نائب رئيس الجمهورية وجه بعقد اجتماع سريع لاعداد التقييم الحقيقي والعلمي للمهرجان لبلورة الرؤية المستقبلية لاستمرار اعمال الهيئة .
واشار الى توجيهات نائب رئيس الجمهورية بقيام النسخة القادمة للمهرجان بمنطقة كرمة، الأمر الذي قد يستصحب بعض الترتيبات بما يمكن الهيئة من القيام بدورها في هذا الصدد .
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