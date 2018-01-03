حسبو يلتقي برئيس هيئة مهرجان جبل البركل للسياحة والثقافة

الخرطوم 3-1-2018م( سونا) -التقى نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم بـ د. عبد الرحمن الخضر رئيس هيئة مهرجان جبل البركل للسياحة والثقافة .

وأوضح الخضر في تصريحات صحفية أن اللقاء يأتي في اطار سعي الهيئة لإعداد التقرير النهائي حول مهرجان جبل البركل في نسخته الرابعة لتقديمه لمجلس ادارة الهيئة .

وقال إن نائب رئيس الجمهورية وجه بعقد اجتماع سريع لاعداد التقييم الحقيقي والعلمي للمهرجان لبلورة الرؤية المستقبلية لاستمرار اعمال الهيئة .

واشار الى توجيهات نائب رئيس الجمهورية بقيام النسخة القادمة للمهرجان بمنطقة كرمة، الأمر الذي قد يستصحب بعض الترتيبات بما يمكن الهيئة من القيام بدورها في هذا الصدد .

