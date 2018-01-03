وزير الثروةالحيوانية يؤكد اهتمام الوزارة بتوفير بيئة العاملين بقطاع الثروة الحيوانية بولاية شمال كردفان

الابيض 3-1-2018م(سونا)- أكد الاستاذ بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادي تذليل الصعاب وحل المشاكل وتوفير بيئة العمل للعاملين بقطاع الثروة الحيوانية .

جاء ذلك خلال لقائه بمنسوبي إدارة الثروة الحيوانية والمراعي بولاية شمال كردفان ،ويأتي اللقاء للتفاكر في قضايا الثروة الحيوانية وهموم المنتجين والرعاة والمراعي برؤية علمية تتشكل منها في نهاية الامر الاستراتيجيات والبرامج وذلك بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية و المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية ومديري الادارات ود.حامد آدم مستشار الثروة الحيوانية والمهندس فيصل حسب الرسول مستشار الموارد الطبيعة ومنسق برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة علي الصمود.

واشاد ارور بتجربة المعاشيين في تربية الدواجن مطالبا بمزيد من المزارع النموذجية وبذل أقصى الجهود لتوفير الأمن الغذائي و التزم بتبني خطة معمل البحوث البيطرية لهذا العام

من جانبه اشاد الاستاذ محمد حامد سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية بما بذل من خطوات في تجربة الجمعيات النموذجية في مجال الانتاج الحيواني البالغ عددها 30 جمعية بتمويل قدره 30 مليون لتكون بمثابة نماذج ايضاحية للمنتجين

وفي ذات السياق دعت د.نوال أحمد سرسر مدير إدارة الثروة الحيوانية والمراعي الى اهمية فتح آفاق التعاون مع الوزارة الاتحادية في حل مشكلة المسالخ واكدت ضرورة الاهتمام بالاحصاء للقطيع القومي بغرض توفر قاعدة بيانات اشارت الى الحاجة الملحه الى دعم المراعي بالولاية.

