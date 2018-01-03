نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشئون الحزبية يرأس اجتماع رؤساء القطاعات بالحزب



الخرطوم في 3-1-2018 (سونا) - ترأس المهندس إبراهيم محمود نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشئون الحزبية بالمركز العام اليوم اجتماع رؤساء القطاعات بالحزب .

وأوضح المهندس عبد الله صافي النور نائب رئيس القطاع السياسي في تصريحات صحفية أن الاجتماع استعرض خطة العام 2017م على مستوى الجهاز التنفيذي والقوات النظامية، حيث أشاد بجهود الأمن والاستقرار خاصة على مستوى ولايات دارفور .

وأبان أن الاجتماع أمن على ضرورة مواصلة وفد التفاوض جهوده مع الحركات المسلحة للحاق بركب السلام التي من المقرر أن تبدأ في هذا الشهر، وقال صافي النور إن الاجتماع أشاد بقرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بوقف إطلاق النار .

وأضاف أن رؤساء القطاعات تطرقوا كذلك لموجهات موازنة العام الجاري وما تحمله من بشريات، وشدد على ضرورة تطبيقها وإنزالها لأرض الواقع بزيادة الإنتاج .

كما أشار الاجتماع لانتخابات نقابة المحامين ومستوى المشاركة التي وصفها بالتمرين لممارسة انتخابية صادقة وشفافة .

ف ع

