رئيس القضاء يلتقي السفير الصيني بالخرطوم



الخرطوم فى 3/1/2018 (سونا) - التقي مولانا البروفيسور /حيدر حمد دفع الله رئيس القضاء بمكتبه اليوم لي ليانخه السفير الصيني بالخرطوم . و بحث اللقاء التعاون السوداني الصيني في المجال القضائي .

وأكد رئيس القضاء حرص السلطة القضائية على تطوير علاقات التعاون وتنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين وتفعيل الجهود لجعلها برامج عملية على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات القضائية والدعم الفني 'وقدم سعادته الدعوة لرئيس القضاء الصيني بزيارة السودان والوقوف على البرامج العملية لعملية التعاون.

من جانبه أكد السفير حرص الصين على تطوير علاقات التعاون القضائي واستعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه دعم علاقات التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم بين السلطة القضائية السودانية والمحكمة العليا بالصين.

