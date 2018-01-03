البرلمان يجيز رد وزارة الصحة حول حظر استيراد ادوية بيطرية

الخرطوم 3-1-2018 (سونا) - اجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفسير ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس إجابة وزير الصحة على سؤال حول القرار الوزاري رقم "45" الخاص بحظر استيراد الأدوية البيطرية - المقدم من العضو حسين محمود حمدي،

وجاءت إجابة الوزير بأن الوزارة قد وضعت خططا كثيرة لتوطين الأدوية وأن قطاع الصناعة في الأدوية من أهم القطاعات ، داعيا لضرورة الالتزام بالسياسة الوطنية لتوطين الأدوية وتشجيع الاكتفاء الذاتي ،مشيراً الى أن السودان من أوائل الدول الصناعية العربية والإفريقية في مجال الأدوية ، مؤكداً سعي الوزارة لرفع نسبة الصناعة المحلية للأدوية من "40%-80%" ، مضيفاً ان الصناعة السودانية مطابقة للمواصفات العالمية .

و اوضح الوزير ان نسبة الأدوية التي تم حظرها تمثل" 1% " فقط من جملة الأدوية، مؤكداً ان قرار الحظر جاء تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وأن وزارة الصحة الاتحادية هي المسؤولة عن تصنيع واستيراد الأدوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ، وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة ووزارة الثروة الحيوانية.

