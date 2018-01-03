منتدى جامعة المغتربين يؤكد اهمية تطوير رأس المال البشري لتحقيق التنمية

الخرطوم 3-1-2018(سونا) - أكد الخبير الاقتصادي الدكتور الصادق موسى أحمد الأستاذ بعدد من الجامعات في منهج البحث المتقدم وريادة الأعمال والاقتصاد، أكد أهمية تطوير رأس المال البشري المبني على المعرفة والابتكار والإبداع والتخطيط السليم في تحقيق التنمية .

وقال في منتدى جامعة المغتربين اليوم حول الاقتصاد المعرفي الطريق لبناء السودان، إن رأس المال البشري المبني على المعرفة يسهم في زيادة الإنتاجية، مشيراً إلى التجربة الماليزية واليابانية التي شهدت تطوراً تكنلوجياً بالتركيز على النوعية أكثر من الكمية، مشددا على أهمية التدريب والتأهيل للكوادر البشرية.

ودعا لإنشاء مؤسسة تطبق أفكاراً وابتكارات، مشيراً إلى أهمية الحكومة الالكترونية والمدارس والجامعات الذكية والعلاج الالكتروني والكرت الوطني وتطوير التقانة والتركيز على التعليم الفني والتدريب والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والاستفادة من الاستثمار الأجنبي بتوفير المعلومات.

وأوضح الصادق أن مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج يقدم المساعدات الفنية، لافتا إلى أهمية خلق رجال أعمال وتوفير التمويل اللازم واكتشاف مهارات عالية تخلق التكنلوجيا إضافة إلى تطوير قطاع البنوك، مبيناً أن أكبر مشكلة تواجه السودان هي هجرة العقول، ولا بد من خطط استراتيجية.

وأكد أن السودان مؤهل ليكون مركزا للدراسات في إفريقيا والشرق الأوسط وهذا سيجلب دخلا كبيرا ويصبح مركزا لتعليم الآلاف من الطلاب داعيا إلى ضرورة ضرورة توطين التكنولوجيا .

