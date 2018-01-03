البرلمان يستمع لرد وزير الداخلية حول مسالتين يحيل احداهما للجنة المختصة



الخرطوم 3-1-2018(سونا) - استمع المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفسير ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس إلى رد وزير الداخلية الفريق شرطة حامد منان حول المسألة المستعجلة المقدمة من العضو عمر عبدالرحيم الشيخ بدر حول الأحداث بين مناطق الفادنية والعسيلات .

وقال الوزير بأن القضية عندما تكون أمام التحري يمنع أي جهة أن تناقش هذه القضية او المساس بها موضحاً أن هناك متهمين خارج البلاد .

الى ذلك استمع المجلس إلى إجابة وزير الداخلية حول سؤال رسوم وزارة الداخلية وزيادة رسوم تأشيرات الخروج واختلافها بين المسافر العادي والمعتمر .

وقال السيد الوزير بأن رسوم الدفاع المدني رسوم ولائية حسب القانون المجاز ، مضيفاً ان شهادة المواليد كلها مجانية ما عدا بدل الفاقد ،وأن الرقم الوطني مجاني ، مؤكداً أن هناك رسوم أهلية بالنسبة للرقم الوطني ليست لنا بها دخل ، وأن رسوم التأشيرات هي رسوم اتحادية يتم سدادها وفقاً لنظام وزارة المالية ، موضحاً أن الرسوم المتعلقة برخص القيادة هي رسوم ولائية ، وأن رسوم النفايات هي تتبع لسلطات محلية ،

ومن جانبه احال المجلس السؤال إلى اللجنة المختصه.

ف ع

