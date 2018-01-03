إجازة تقرير لجنة الإعلام حول قانون اتفاقية التعاون الإعلامي بين السودان وموريتانيا

الخرطوم 3-1-2018 (سونا) - أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لسنة2017م مشترك مع لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

حيث نصَّ القانون على إنشاء إطار إعلامي مشترك ، وتشجيع التطوير والتبادل المنظم للمواد الإعلامية ، وتشجيع وتطوير علاقات التعاون والتلاحم بين مؤسسات البلدين.

