اجتماع مشترك يبحث قضايا التمويل العقاري للمغتربين

الخرطوم 3-1-2018م (سونا) - انعقد ظهر اليوم بجهاز تنظيم شؤون السوادنيين العاملين بالخارج اللقاء التشاوري المفتوح مع مؤسسات وشركات التطوير العقاري حول مشروع التمويل العقاري للمغتربين .

وترأس الاجتماع الأستاذ عبد الرحمن سيد أحمد نائب الأمين العام لجهاز المغتربين والأستاذ حمد إبراهيم مدير الصندوق الوطني لدعم العوده والأستاذ أحمد عثمان المدير العام للجاليات والأستاذ محمد الأمين مصطفى المدير العام للإعلام والعلاقات العامة وبمشاركة عدد من ممثلي الجاليات السودانية بالخارج والصندوق القومي للإسكان والتعمير وصندوق الضمان الاجتماعي وشركة المهاجر العالميه للاستثمار بجانب مديري شركات التطوير العقاري ممثلا في شركة كرري العقارية وشركة الرواد العقارية وشركة سوقطرة العالمية وشركة تالية العقارية وشركة علا العقارية.

وبحث اللقاء رؤية شركات ومؤسسات التطوير العقاري ومساهمتها فى مشروع التمويل العقاري للمغتربين بعد موافقة بنك السودان المركزي بفتح مجال التمويل العقاري ابتداءً من العام الجاري بما يحقق المصلحة المشتركة للمغتربين والاقتصاد القومي والبنوك والمصارف الممولة دون أدنى تأثير على الاقتصاد المحلي للبلاد والتي تحفظ توازن الاقتصاد القومي كواحد من أهم محفزات العودة النهائية للسودانيين بالخارج والاستقرار بالوطن وتوفير السكن لفئات المغتربين المختلفة تركيزا على شريحة المغتربين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود بتوفير خيارات السكن الاقتصادي والفئوي والالتزام بتوفير الخدمات الأساسية داخل المخططات السكنية من مياه وكهرباء وطرق في كافة ولايات السودان ومشاركة شركات التطوير العقاري في تفعيل ضوابط التمويل والسداد الميسر وتقديم الضمانات والتسهيلات لشريحة المغتربين في عمليات الشراء وتكملة المباني باعتبار أن مؤسسات التطوير العقاري هي طرف أصيل في مشروع التمويل العقاري للمغتربين لتعزيز ثقة المغتربين من جديد في الشركات الوطنية العاملة في مجال العقارات والإنشاءات بالبلاد.

وأمن اللقاء على ضرورة تكوين تحالف عريض بين شركات التطوير العقاري وجهاز المغتربين وبنك السودان المركزي وكافة البنوك الممولة والصندوق القومي للإسكان والتعمير والجاليات السودانية بالخارج لإنجاح مشروع التمويل العقاري للمغتربين وضمان استمراره في تمكين السودانيين بالخارج للاستفادة منه في مشروع العودة والاستقرار بالبلاد وتوفير السكن المناسب لهم.

كما ناقش اللقاء أيضا ضرورة تفعيل انسياب تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي بما يراعي ظروف أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من المغتربين في عمليات الشراء والسداد.

من جانبه شدد الأستاذ عبد الرحمن سيد أحمد نائب الأمين العام لجهاز المغتربين على شركات التطوير العقاري بالعمل على كسب ثقة المغتربين وترغيبهم في الاستفادة من مشروع التمويل العقاري .

