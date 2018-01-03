وزير المعادن يرأس اجتماع مجلس التنسيق الولائي بالروصيرص

الروصيرص 3-1-2018(سونا) - رأس البروفيسور هاشم علي سالم؛ وزير المعادن؛ اجتماع مجلس تنسيق التعدين لولاية النيل الأزرق مساء اليوم؛ بالروصيرص؛ بحضور والي الولاية حسين يس حمد وأعضاء حكومته؛ ومديري الإدارات المتخصصة بالوزارة، واستمع الاجتماع لموقف تنفيذ خطة الوزارة للعام المنصرم والسبل الكفيلة بزيادة الإنتاج.

وأكد الوالي التزام حكومته بتوفير الأمن وتأمين مناطق التعدين كما أمن الوزير على المقترحات التي تقدمت بها الولاية معلنا اتجاه وزارته لتنظيم الأسواق وإنشاء أسواق نموذجية تتوفر فيها الخدمات الضرورية.

وفي السياق؛ تفقد الوزير والوفد المرافق له شركة أعمال التعدين المتقدمة العاملة في مجال تركيز الكروم ووقف على سير العمل بها.