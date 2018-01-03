بدء مؤتمر المكاتب الإقليمية الجيلوجية الرابع والملتقى الاستثماري الأول بالنيل الأزرق

الروصيرص 3-1-2018(سونا) - انطلق اليوم بمدينة الروصيرص مؤتمر المكاتب الإقليمية الجيلوجية الرابع والملتقى الاستثماري الأول للثروة المعدنية؛ بمشاركة 13مكتبا ولائيا يمثلون الولايات المختلفة وبحضور بروفيسور هاشم علي سالم وزير المعادن، ووالي النيل الأزرق وعدد من المسؤولين بالمركز والولايات.

وأكد د. محمد ابو فاطمة عبد الله المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية؛ أن الولاية تمتاز بوجود خامات جيدة ومتنوعة فضلا عن الموقع الممتاز والطرق التي تربطها بالمركز، ولفت الى أن المؤتمر يهدف لمزيد من التنسيق بين المركز والولايات؛ حيث تتناول الأوراق إمكانيات السودان المعدنية بالتركيز على الولاية التي يوجد بها بجانب الذهب والكروم سبائك الصلب والزنك والرخام.

وكشف ابوفاطمة عن تخصيص الهيئة مربعات جديدة في الولاية 10للذهب و 2 للكروم، مناشدا الشركات بزيادة الإنتاج وخلق تجمعات اقتصادية، واعتبر الخامات المعدنية المحرك الأساسي للصناعات التحويلية التي تشكل أساس التنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها.

الى ذلك دعا د. عمر آدم رحمة ورئيس شعبة التعدين بالمجلس الوطني الى عدم تصدير الذهب والاحتفاظ به كاحتياطي لضمان تمويل المشروعات وضرورة تغيير المعادلة برفع نسبة إنتاج الشركات مقابل التعدين التقليدي.

