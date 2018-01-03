آلية تنسيقية لمبادرة التدريب الزراعي الشامل المجاني

الخرطوم 3-1-2018م(سونا) - عقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول لمبادرة التدريب الزراعي الشامل المجاني والتي تقودها شركة اورقنك للخدمات الزراعية؛ بالتعاون مع الإدارة العامة للإنتاج البستاني بوزارة الزراعة الاتحادية .

وأشاد الأستاذ بدر الدين الشيخ وكيل وزارة الزراعة بالمبادرة وبشركة اورقنك، وأكد دعمه الكامل لهذه المبادرة، وتحدث الجميع عن دور التدريب وأهميته في عملية إنتاج المحاصيل المختلفة؛ والذي يشمل التدريب للكوادر الفنية والمهندسين وصغار المزارعين في الزراعات المختلفة بكل الولايات، وقد أمن الاجتماع على تحويل المبادرة الى مشروع تحول متعدد النطاق من خلال خطة خمسية تعمد الى إنشاء شراكة بين شركة اورقنك مقدمة المبادرة وإدارة القطاع البستاني وإفساح المجال للكل القطاعات والشركات الإسهام في هذا المشروع الوطني الكبير، وخرج الاجتماع بإنشاء آلية تنسيقية لبلورة المبادرة وطرحها؛ وصولا للهدف المطلوب.

هذا وقد حضر الاجتماع الدكتور بدر الدين الشيخ وكيل وزارة الزراعة والغابات والدكتورة عفاف الجزولي مدير الإدارة العامة للإنتاج البستاني والباشمهندس الجعلي احمد حمد ود حسين حاج موسى ممثلين لشركة أورقنك ومديرو إداراة البساتين في الولايات، وأساتذة الجامعات والخبراء والعلماء و المزارعين وعدد من المهتمين بالتدريب الزراعي.