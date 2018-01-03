إبراهيم محمود يطلع على مجمل الأوضاع بجنوب دارفور

الخرطوم 3-1- 2018م (سونا) - اطلع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب المهندس إبراهيم محمود حامد على مجمل الأوضاع بولاية جنوب دارفور.

واستمع - خلال لقائه اليوم بالمركز العام وفد المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور برئاسة الدكتور احمد شنب - الى شرح مفصل حول قضايا الولاية والأوضاع بالمنطقة والجهود المبذولة .

وقال رئيس الوفد الدكتور أحمد شنب - في تصريح صحفي عقب اللقاء - إن وفد تشريعي جنوب دارفور قدم شرحاً لنائب رئيس الحزب حول قضايا الولاية واحتياجاتها الخدمية والتنموية والإنسانية واستمع إلى موجهات من نائب رئيس الحزب حول المؤسسية، ولفت الى تعافي جنوب دارفور من خلافاتها وجاهزيتها لانتخابات 2020م.

