وزير الدولة بالمعادن يؤكد الإهتمام بقضايا البيئة والسلامة المهنية بمناطق التعدين

الخرطوم 3-1-2018(سونا) - أكد وزير الدولة بوزارة المعادن الأستاذ أوشيك محمد أحمد طاهر الإهتمام الكبير الذى توليه وزارة المعادن لقضايا البيئة والسلامة والصحة المهنية والمسؤلية المجتمعية بقطاعات التعدين المختلفة ، وقال لدى لقائه بمنسوبى الإدارة العامة للبيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية اليوم أن الوزارة تعطى أهمية قصوى لقضايا البيئة والسلامة والمسؤلية المجتمعية ضمن خطتها لهذا العام باعتبار أن صحة البيئة هى الأساس الذى تقوم عليه العملية التعدينية ومن ثم زيادة الإنتاج .

وأشاد وزير الدولة بالمعادن بأداء إدارة البيئة والسلامة والمسؤلية المجتمعية وثمن دورها فى التوعية البيئية خاصة حملات الإرشاد التعدينى التى وصفها بانها كانت (لفتة بارعة) ووجدت إستجابة واسعة من قبل المعدنين ، ووجه اوشيك الإدارة بضرورة إستمرار هذه الحملات بصورة متواصلة وتطوير أساليبها وإستخدام وسائل التواصل الإجتماعى والإعلام الإلكترونى فى توصيل الرسالة الإرشادية للمستهدفين .

وطالب الوزير منسوبى الإدارة بعدم الإكتفاء فقط بالعمل الروتينى بل بالإبتكار والتفكير فى أساليب جديدة وضرورة عقد لقاءات (عصف ذهنى) وتوليد الأفكار حول أفضل السبل لتحسين وتطوير الأداء مشيرا إلى أهمية التدريب فى تطوير الأداء .

من جانبه إستعرض الأستاذ بلة يوسف مدير الإدارة العامة للبيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية أبرز ملامح أداء وإنجازات إدارته للعام 2017 وأهم توجهاتها وبرامجها للعام 2018 مشيداً بنهج وزير الدولة بحرصه على الوقوف على أداء الإدارة ومتابعة عملها وتعهد بلة بالإرتقاء بالأداء ووضع توجيهات وزير الدولة موضع التنفيذ .

