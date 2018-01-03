مساعد رئيس الجمهورية يشهد تدشين عمل شركة ريمت للصرافة والتحويلات المالية

الخرطوم 03-01-2018م (سونا) شهد اللواء عبدالرحمن الصادق المهدى مساعد رئيس الجمهورية مساء اليوم بفندق كورنيثيا تدشين شركة ريميت للصرافة والتحويلات المالية وهي شراكة سودانية سعودية بحضور وزير التجارة وعدد من المسئولين .

وخاطب حفل التدشين السيد مبارك الفاضل وزير الاستثمار داعيا الشركات السعودية لمزيد من الاستثمارت بالسودان مشيرا الى نجاح الاستثمارات السعودية وخاصة فى المجال الزراعى .

وقال ان وزارته وضعت قانون جازب للاستثمار فى كافة المجالات مشيدا بشركة ريميت للصرافة وما تقوم من تسهيل لتحويل اموال المغتربين الي داخل البلاد الامر الذى يساهم فى دفع الاقتصاد الوطنى ويجزب مزيد من المستثمرين مؤكداً تقديم كافة التسهيلات للشركة حتى تقدم الخدمة المرجوة منه وفقاً للسياسات المالية للعام 2018

ومن جانبه اكد الاستاذ مجدى حسن محمد نور العضو المنتدب للشركة ان الشركة تهدف لجزب اموال السودانين العاملين الخارج عبر اكثر من 20 فرع حوال العالم مشيراً ان رفع العقوبات الاقتصادىة عن السودان يمثل حافزاً قوياً للشركة للعمل بالسودان خاصة وان الاوضاع قد صارت مهيئة .

وقال العضو المنتدب ان زيارة سمو الامير منصور بن نايف بن عبدالعزيز للبلاد تؤكد انفتاح السودان علي الخارج واضاف ان الشركة توفر فرص عمل بجانب تاهيل الدارسين فى الموارد البشرية بكليات الاقتصاد والمحاسبة وتعمل للاستفادة منهم فى هذا المجال

