رئيس الجمهورية يواصل برنامج تواصل لتكريم المبدعين

الخرطوم 3-1-2017- يواصل السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير اعتبارا من يوم الاحد 7 يناير 2018 برنامج تواصل لتكريم المبدعين للسنة السابعة علي التوالي الذي يكرم فيه المبدعين في المجالات كافة .

وسيكرم السيد رئيس الجمهورية في اطار برنامج تواصل لتكريم المبدعين يوم الاحد القادم المربية ورائدة العمل النسائي ' الفنانة التشكيلية السيدة الفضلي ستنا بابكر بدري لاسهاماتها الكبيرة ومبادراتها القيمة في شتى ضروب الابداع الانساني .

ويرافق السيد، رئيس الجمهورية في تكريمه للسيدة الفضلى ستنا بابكر بدري كل من الدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية والبروفيسير سمية محمد احمد ابوكشوة وزيرة التعليم العالي والفريق اول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم والاستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية والفريق اول شرطة هاشم الحسين مدير عام الشرطة والاستاذة مريم جسور رئيس اتحاد عام المراة السودانية.

كما يرافق سيادته عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية ، اضافة الي طاقم التغطية الصحفية.

