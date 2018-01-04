مرسوم جمهوري بتمديد وقف أطلاق النار بمناطق العمليات

الخرطوم 4-1-2018م (سونا) أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير ، اليوم الخميس ، مرسوماً جمهورياً بتمديد وقف أطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشهر أخرى .



