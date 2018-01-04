المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو مرتفعا 1.36%

طوكيو 4-1-2018 م (رويترز) - بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس مرتفعا 1.36 في المئة.

وفتح نيكي على 23073.73 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.30 في المئة مسجلا 1841.20 نقطة.

