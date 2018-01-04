En
Fr
عن سونا
|
مقترحاتك
|
اتصل بنا
|
خريطة الموقع
37°C
37°C
الفاشر
38°C
23°C
الجنينة
41°C
27°C
دنقلا
41°C
33°C
الخرطوم
38°C
34°C
ود مدني
38°C
30°C
الأبيض
31°C
29°C
بورتسودان
الساعة الآن
اليوم
آخر تحديث
01:00:00 PM
الصفحة الرئيسية
أخبار محلية
اقتصادية
سياسية
علوم وتكنلوجيا
ثقافية
خدمية
إجتماعية
طبية
رياضية
أخبار العالم
أفريقيا
أسيا
أوربا
أمريكا الجنوبية
أمريكا الشمالية
استراليا
إصدارات
كتب و وثائق
سياسية
اقتصادية
خدمية
فيديو
آخر الأخبار :
مدير الضرائب بولاية شمال كردفان:ضريبة أرباح الأعمال ليست لها علاقة بارتفاع الأسعار
البشير يوجه بالمضى قدما فى تطوير علاقات السودان مع دول البركس
النائب الأول يطلع علي سير العمل في المدينة الرياضية
مدير جامعة السودان المفتوحة : نسعى لجعل الجامعة الكترونية فى جميع تعاملاتها
حكومة كسلا تتبنى برنامجا لمحاربة تهريب السلع والمواد البترولية
حاتم الوسيلة يحيى الشعب بذكرى الاستقلال ويقول : بالعلم تسمو الشعوب
المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية : هزات أرضية خفيفة بمنطقة مروي
صندوق الإسكان يهنئ بالاستقلال ويعلن خطة للتوسع في مشروعات الولايات
إنطلاق أعمال ملتقى هياكل شباب الجزيرة
إجتماع مجلس أمناء جامعة افريقيا العالمية فى دورته الرابعة والعشرين الخميس المقبل...
أخبار العالم - اخبار عالمية
المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو مرتفعا 1.36%
التاريخ :
04-01-2018 - 05:33:00 صباحاً
طوكيو 4-1-2018 م (رويترز) - بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس مرتفعا 1.36 في المئة.
وفتح نيكي على 23073.73 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.30 في المئة مسجلا 1841.20 نقطة.
خدمات سونا
سونا SMS
مجلة سوداناو
النشرة الخاصة
منبر سونا
حوارات وتحقيقات
الصحافة المحلية
مفكرة سونا
التقارير
التدريب والترجمة
خدمات إضافية
عن السودان
الإرشيف
تحقيقات مصورة
نشرة الفيديو
اسعار العملات
خدمة RSS
مواقيت الصلاة
-->
-->
ساهم في تحسين الموقع!
شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!
ما تقييمك للشكل العام للموقع؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :
شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.
أرسل