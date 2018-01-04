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النفط قرب أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 بفعل اضطرابات إيران

التاريخ : 04-01-2018 - 08:09:00 صباحاً
واشنطن 4-1-2018 م (وكالات) - قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام مع استمرار الاضطرابات في إيران، العضو بمنظمة أوبك، لسابع يوم على التوالي وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وألمانيا تحفز على الشراء.
وأنهت عقود خام القياس الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.26 دولار، أو ما يعادل 2.09 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.63 دولار للبرميل قرب مستواها المرتفع للجلسة البالغ 61.67 دولار وهو الأعلى منذ يونيو 2015 م.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.27 دولار أو 1.91بالمئة إلى 67.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مايو2015م .
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