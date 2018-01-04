نيجيريا: 30 جنديا لايزالون مفقودين إثر هجوم لبوكو حرام

ابوجا 4-1-2018م (أ ف ب) -لازال 30 جنديا على الأقل مفقودين إثر هجوم على قاعدتهم العسكرية فى ولاية يوبى شمال شرق نيجيريا أثناء عطلة عيد الميلاد كان أوقع خمسة قتلى، بحسب ما أفادت مصادر أمنية الأربعاء.

وكان مسلحو التنظيم المتطرف شنوا هجوما على ثكنة بقرية كاناما على الحدود مع النيجر ما أدى إلى تبادل مطول لإطلاق النار وتدخل القوات الجوية.

وقال ضابط طلب عدم كشف هويته "فقدنا خمسة رجال فى هذا الهجوم ولا يزال 30 فى عداد المفقودين".

وأضاف "لا نعلم حتى الآن أن كانوا قد فروا أثناء الهجوم أو أنهم أسروا من قبل الإرهابيين".

