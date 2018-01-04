ماكرون يدعو لمواصلة الحوار مع إيران لتفادى خطر الحرب

باريس 4-1-2018م (أ ف ب) - دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى مواصلة "حوار دائم" مع طهران، معتبرا أن اولئك الذين يرفضون الاتفاق النووى أى الولايات المتحدة وإسرائيل يعتمدون "خطابا سيقودنا إلى الحرب فى إيران".

وشدد الرئيس الفرنسي، الذى ما زال ينوى زيارة إيران على الرغم من إلغاء الزيارة التحضيرية التى كان من المقرر أن يقوم بها إلى طهران الجمعة وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان، على وجوب "زيادة الضغوط الدولية على إيران" من دون "وقف المحادثات".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الفرنسى أنه سيثير خلال اجتماعه المرتقب فى باريس الجمعة مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان مسألة "الصحافيين المسجونين" فى تركيا.

وقال ماكرون خلال تهنئته الصحفيين بالأعياد فى حفل أقيم فى قصر الإليزيه "فى غضون أيام سأواصل البحث مع تركيا فى وضع الصحفيين المسجونين والممنوعين من ممارسة مهنتهم".

