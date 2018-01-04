ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية الى 389 مليار دولار

سيئول في 4-1-2018 م ( بنا ) - أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي بكوريا الجنوبية اليوم الخميس أن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى له في نهاية عام 2017 على خلفية ضعف الدولار الأمريكي.

وقال البنك المركزي في بيانه، اوردته وكالة الانباء "يونهاب" إن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 بلغ 389.27 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.02 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.



وكان احتياطي النقد الأجنبي قد سجل أعلى مستوى له في تاريخه في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي(387.25 مليار دولار). وحطم رقمه القياسي منذ شهر واحد.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي أدى إلى زيادة قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى العملة الأمريكية.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وبلغ صافي الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي للبلاد 1.62 مليار دولار في نهاية ديسمبر، مقارنة مع 1.63 مليون دولار في الشهر الذي سبقه.

واشار البيان ان قيمة سبائك الذهب التي يملكها البنك المركزي بقيت بدون تغيير عند 4.79 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وقال البنك المركزي إن كوريا الجنوبية جاءت في المركز التاسع عالميا من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي في نهاية نوفمبر، بعد الصين واليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وتايوان وروسيا وهونغ كونغ والهند.

