الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتى واليورو ينخفض

الكويت4-1-2018 م( كونا ) - إستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 301ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 362ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض ليسجل 407ر0 دينار وانخفض الفرنك السويسري الى مستوى 308ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الولايات المتحدة أمس لينهي موجة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع متواصلة مع حالة ترقب المستثمرين لإصدار محضر اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي لشهر ديسمبر الماضي.

